Одноклубник Головина извинился за удаление в матче с «Нимом»

Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш извинился за красную карточку, полученную в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). Он толкнул арбитра, а монегаски заканчивали встречу вдевятером.

— Те, кто знают меня, в курсе, что на протяжении всей карьеры у меня был принцип уважения ко всем: коллегам, противникам, партнерам по команде и судьям, как на поле, так и вне его, — написал полузащитник в своем Instagram. — Я не агрессивен, никогда не был агрессивен ни с кем. Сегодня, после размышлений, думаю, что должен извиниться за свое необдуманное отношение. Я извиняюсь, в частности, перед арбитром, а также перед моими партнерами по команде и болельщиками.