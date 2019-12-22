«Обстановка меня немного удивляет». Жардим атаковал болельщиков

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после разгромной победы над «Лиллем» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции рассказал, как в команде отнеслись к слухам об его отставке.

— Команда не обращает внимания на слухи, — цитирует Жардима l'Equipe. — Мы провели очень хорошую игру.

— Буду ли тренером в 2020 году? Не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда все эти слухи. После матча я поприветствовал Олега Петрова, больше ничего. Привет и поздравления. Не было времени на остальное. Обстановка меня немного удивляет. Многие люди пытаются исказить истину. Некоторые болельщики недовольны моим возвращением. Это никогда не менялось. Они всегда одни и те же. Эти же болельщики бастовали два года назад. Я не буду напрягаться ради своего будущего. Люблю свою работу. Мы только что выиграли 5:1. Теперь можно забыть о футболе, время для семьи и друзей.

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