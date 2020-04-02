Обладатель прав на показ чемпионата Франции прекратил выплаты лиге

Основной вещатель чемпионата Франции по футболу BeINSports объявил, что приостанавливает выплаты Профессиональной футбольной лиге за права на трансляцию лиги 1 и лиги 2. Как сообщает AFP, телеканал уведомил лигу, что не будет совершать дальнейшие платежи в соответствии с графиком, пока чемпионат Франции не возобновится. Канал хочет смягчить финансовый удар от кризиса.

Напомним, что чемпионат Франции был приостановлен наряду со множеством других спортивных турниров из-за пандемии коронавируса.

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