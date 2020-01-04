«Ним» по пенальти обыграл «Тур» в Кубке Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Ним» выиграл у «Тура». Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее были гости — 4:2.

Соперник «Нима» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Франции

1/32 финала

«Тур» — «Ним» — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Бриансон, 24 (0:1). Да Силва, 38 (1:1). Рипар, 51 — с пенальти (1:2). Камара, 65 (2:2).

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель, Бриансон, До, Ферхат (Стояновски, 109), Филиппото, Валлс, Рипар, Фомба.

Судья: Тюрпен.

4 января. Тур. Стадион «Stade de la Vallee du Cher».