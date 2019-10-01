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«Ницца» расторгла контракт с нападающим Диаби, укравшим часы у одоклубника

1 октября 2019, 15:15
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«Ницца» расторгла контракт с нападающим Мохамедом Диаби, cообщает пресс-служба клуба. Причиной стала кража часов стоимостью 70 тысяч евро у одноклубника Каспера Дольберга, в чем позже признался 18-летний француз.

Диаби с 13 лет выступал в системе клуба. В текущем сезоне на поле не выходил, а за карьеру провел семь матчей за первую команду «Ниццы».

При этом, по информации L'Equipe, 18-летний форвард уже подыскал себе новый клуб — «Пари», который выступает во второй французской лиге.

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