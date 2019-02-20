"Ницца" оштрафовала Сен-Максимена за пропуск матча с "Анже"

"Ницца" приняла решение наказать нападающего Аллана Сен-Максимена, сообщает AP. Он пропустил матч чемпионата Франции с "Анже" (0:3).

Официально клуб не сообщил, каким именно будет наказание, однако, по данным французских СМИ, футболист был оштрафован. Также указано, что он принял наказание.

Француз отказался выйти на матч, сославшись на болезнь. При этом он не поставил известность медицинскую службу. Сообщалось, что у него проблемы с желудком. В связи с этим врач сообщил главному тренеру "Ниццы" Патрику Виейра, что отсутствие Сен-Максимена не связано с его проблемами со здоровьем.

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