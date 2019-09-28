«Ницца» и «Лилль» не выявили победителя

«Ницца» и «Лилль» сыграли вничью (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции. В составе гостей забил форвард Луиз Араужу, у хозяев — нападающий Каспер Дольберг.

«Лилль» с 14 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» — 5-е место и 13 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Ницца» — «Лилль» — 1:1 (1:1)

Голы: Дольберг, 13 (1:0). Араужу, 24 (1:1).

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Коли, Нсоки, Пельмар, Аталь (Маолида, 87), Сиприен, Лусамба, Ле Мелу (Данилу, 90), Дольберг, Клод Морис (Ганаго, 60).

«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Юсуф Языджи (Иконе, 50), Сумаре, Бамба, Осимен (Реми, 89), Араужу (Шека, 79).

Предупреждения: Габриэл, 14. Лусамба, 30. Андре, 58.

Судья: Тюрпен (Франция).

28 сентября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

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