Неймара обвинили в спонсировании проституции

Бразильская модель Наджила Триндаде обвинила форварда «ПСЖ» Неймара в спонсировании проституции, сообщает SBT Fofocalizando.

По сведениям источника, Триндаде, которая ранее обвиняла бразильца в изнасиловании, готовит новый иск. Модель утверждает, что Неймар участвует в перевозке девушек из Бразилии во Францию для оказания секс-услуг. Адвокат девушки собирается подать заявление на Неймара во французский суд.