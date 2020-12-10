Неймар высказался о своем будущем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Истанбулом» (5:1) рассказал о своем будущем в парижском клубе.

— Я очень счастлив в Париже. Очень рад находиться в клубе вместе со своими товарищами, — цитирует RMC Sport Неймара. — Мысль покинуть «ПСЖ» мне не приходила в голову. Нужно обсудить все, у нас отличные отношения. Я счастлив находится в клубе, посмотрим, что будет в будущем.

28-летний бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. Футболист стал самым дорогим в истории. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его стоимость — 128 миллионов евро.