Неймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча. И посвятил гол знаменитому баскетболисту

Нападающий «ПСЖ» Неймар узнал о гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в перерыве гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

27-летний бразилец, забив свой второй мяч в игре, посвятил этот гол Брайанту, показав руками его номер — 24.

Брайант погиб в воскресенье в результате крушения вертолета.