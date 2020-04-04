Неймар сыграл в футбол с собаками и не попал по пустым воротам

Форвард «ПСЖ» Неймар во время карантина из-за пандемии коронавируса сыграл в футбол с собаками. Видео он опубликовал в своем Instagram.

На видео показано, как бразилец, убегая от двух собак, не попал в пустые ворота. Затем ему удалось забить со второй попытки.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 170 159 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 978.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте