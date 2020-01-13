Неймар считает, что «ПСЖ» играл лучше «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Монако» (3:3). Форвард оформил дубль.

— Считаю, что мы играли лучше, — цитирует форварда RMC Sport. — Было много моментов, чтобы забить. Возможно, не лучший наш матч. Великолепно действовали оба вратаря. У «Монако» хорошая команда, но мы выше и должны показывать это на поле. Если бы сыграли лучше, то получили бы три очка. У нас отличные игроки, мы это знаем. У нас одни из лучших игроков в мире. «ПСЖ» очень повезло.