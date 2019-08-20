Неймар процитировал Боба Марли

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в Instagram высказывание известного исполнителя Боба Марли.

— Проблема в том, что, когда ты настоящий, они тебя ненавидят. Когда ты ненастоящий, они тебя любят, — написал Неймар.

Ранее появилась информация, что парижский клуб принял решение избавиться от игрока, который вынужден тренироваться в одиночку. На него претендует «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.