Неймар – об обвинениях в изнасиловании: "Никогда бы не стал делать такие вещи"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар назвал для себя уроком ситуацию с обвинениями в изнасиловании. El Mundo Deportivo опубликовало расшифровку заявления 27-летнего футболиста, которое он сделал в своем Инстаграме.

Ранее появилась информация, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле. Жертва рассказала, что Неймар через насилие практиковал половые сношения против ее воли".

– Отныне мне придется разоблачать все моменты своей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле сообщения, которые появлялись ранее являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться.

Меня обвиняют в изнасиловании. Это очень больно и тяжело. Такое заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи, потому что те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал делать такие вещи.

Это была ловушка, в которую я в итоге попал. Надеюсь, что это будет для меня уроком. Существуют люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то – это действительно грустно и больно, – сказал Неймар в видеообращении.

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании