Нападающий «ПСЖ» Неймар, который стал автором победного гола в ворота «Бордо» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Франции, после игры отметил игру своего партнера, форварда Кильяна Мбаппе? и сравнил отношения с фанатами парижан с девушкой, сообщает getfootballnewsfrance.com.

— С частлив, что могу помочь своей команде, — приводит слова Неймара getfootballnewsfrance.com . — Рад забивать, помогать «ПСЖ» набирать очки и хочу продолжать в том же духе.

Мбаппе — один из лучших игроков в мире. Каждый раз, когда он выходит на поле, все становится проще благодаря его невероятной скорости. Все игроки любят играть вместе с хорошими футболистами, я не исключение.

Отношения с фанатами? Да, сейчас они намного лучше. Это как отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней. С большей любовью все вернется на круги своя. Я здесь, чтобы помочь «ПСЖ».

«ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря голу Неймара