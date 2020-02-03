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Неймар не сыграет против «Нанта», но будет готов к «Лиону» в воскресенье

3 февраля 2020, 23:23
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Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против «Нанта», сообщает сайт футболиста.

Бразилец повредил спину 1 февраля во время матча с «Монпелье» (5:0). Отмечается, что Неймар будет готов к следующему туру против «Лиона». Встреча пройдет 9 февраля.

В текущем сезоне Неймар провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных пасов.

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