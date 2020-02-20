Неймар назвал пятерку лучших игроков мира. В списке нет Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал пять лучших игроков в мире, в список не попал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Также бразилец перечислил футболистов, с которыми хотел бы выйти на поле.

— Пять лучших? Лионель Месси, Луис Суарес, Кильян Мбаппе, Поль Погба и Эден Азар, — цитирует бразильца Tuttomercatoweb. — Есть много футболистов, с которыми бы хотел сыграть. Ромарио — один из них, с Рональдо играл в прощальном матче. Также хотел бы с Зиданом и Ибрагимовичем.