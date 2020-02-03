Неймар может быть дисквалифицирован за оскорбление судьи

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за оскорбление судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0), сообщает L'Equipe.

Главный арбитр встречи Жером Бризар показал 27-летнему бразильцу желтую карточку после серии финтов. Он назвал его действия унизительными.

Неймар в перерыве матча пожаловался партнеру по команде Марко Верратти: «Я играю в футбол, а он показывает мне желтую! Скажи, что он не может так делать».

Бризар услышал форварда и предложил ему успокоиться, на что бразилец ответил: «Успокоиться? Отвали, задница!»

За эту фразу футболиста могут дисквалифицировать.