Неймар: "Мбаппе уже феномен. Он станет одним из величайших игроков в мировом футболе"

Нападающий "ПСЖ" Неймар считает, что его одноклубник и форвард Кильян Мбаппе может стать одним из величайших игроков в мировом футболе, инфомирует Goal.com.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 35 матчах за "ПСЖ", забил 31 гол и отдал 15 голевых передач. По итогам прошлого года 20-летний француз выиграл первый в истории "молодежный "Золотой мяч".

– Для меня сейчас Мбаппе уже феномен, он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем есть сейчас. Не сомневаюсь, что он станет одним из величайших игроков в мировом футболе. Он спокойный парень, а также счастлив и полон радости, всегда готов пошутить. Он все еще молод и должен набраться больше опыта, – цитирует Неймара Goal.com.

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