Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком января в лиге 1 признан нападающий «ПСЖ» Неймар. Бразилец, забивший в январе 4 гола и сделавший 1 голевую передачу, набрал 62 процента голосов.

Также на награду претендовали Юнис Абдельхамид из «Реймса» и Мусса Дембеле из «Лиона»?, которые набрали 20 и 18 процентов соответственно.