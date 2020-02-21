Неймар — лучший игрок января в чемпионате Франции
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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком января в лиге 1 признан нападающий «ПСЖ» Неймар. Бразилец, забивший в январе 4 гола и сделавший 1 голевую передачу, набрал 62 процента голосов.
Также на награду претендовали Юнис Абдельхамид из «Реймса» и Мусса Дембеле из «Лиона»?, которые набрали 20 и 18 процентов соответственно.
R?sumons le mois de janvier de @neymarjr en @Ligue1Conforama ?— UNFP (@UNFP) February 20, 2020
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F?licitations au joueur parisien, vainqueur du Troph?e UNFP du Joueur du Mois ! ? #Troph?esUNFP pic.twitter.com/a7rTzyEvKv
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