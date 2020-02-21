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Неймар — лучший игрок января в чемпионате Франции

01:27
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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком января в лиге 1 признан нападающий «ПСЖ» Неймар. Бразилец, забивший в январе 4 гола и сделавший 1 голевую передачу, набрал 62 процента голосов.

Также на награду претендовали Юнис Абдельхамид из «Реймса» и Мусса Дембеле из «Лиона»?, которые набрали 20 и 18 процентов соответственно.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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