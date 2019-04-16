Неймар, Кавани, Ди Мария и еще пять игроков "ПСЖ" пропустят матч с "Нантом"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, кто из игроков парижан не сыграют в матче 28-го тура чемпионата Франции с "Нантом".

– Маркиньос, Тиагу Силва, Тома Менье, Хуан Бернат, Марко Верратти, Анхель Ди Мария, Неймар и Эдинсон Кавани. Это не наш состав на четвертьфинал Лиги чемпионов, это наши травмированные игроки, – сказал Тухель на пресс-конференции.

Я не злюсь, мы тесно работаем с нашим медицинским штабом, чтобы понять причину каждой травмы. Сложная ситуация, но я не злюсь.

Матч "Нант" – "ПСЖ" состоится завтра, 17 апреля. Начало – в 20.00 по московскому времени.