Неймар и Мбаппе: кто из них ближе к «Золотому мячу»? Отвечает Дрогба

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба отметил, что однажды форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе обязательно получит «Золотой мяч».

— Неймар и Мбаппе невероятно дополняют друг друга, — приводит Le Parisien слова Дрогба. — Неймар любит создавать пространство, Килиан любит его заполнять. Вот и все: Неймар создает, Килиан завершает. Это отлично работает.Просто наблюдайте за ними, когда они играют вместе, они постоянно ищут друг друга на поле. Это первое, что они делают, когда касаются мяча.

Кто из них ближе к «Золотому мячу»? Вы заставляете меня переживать. Меня только что назначили послом «Золотого мяча», я должен быть нейтральным!Очевидно, что когда они не играют, «ПСЖ» становится гораздо слабее. Однажды и Неймар, и Мбаппе выиграют «Золотой мяч». Ведь они входят в небольшую группу особенных футболистов.