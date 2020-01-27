Неймар: «Грустный день для спорта, для фанатов и особенно для семьи и друзей Коби»

Нападающий «ПСЖ» Неймар после победы над «Лиллем» в матче 21-го тура чемпионата Франции (2:0) выразил соболезнования по поводу гибели Коби Брайанта. В воскресенье баскетболист погиб при крушении вертолета.

«Грустный день для спорта, для фанатов и особенно для семьи и друзей Коби. Своими руками ты сделал себя легендой. Спасибо за то, что превозносишь спорт, Кобе... Пусть Бог утешит сердца твоей семьи и друзей», — написал Неймар в Instagram.