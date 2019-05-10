Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар фаната

Нападающий "ПСЖ" Неймар дисквалифицирован за удар фаната "Ренна" после финала Кубка Франции. Бразилец устроил потасовку с фанатом после поражения в финале (2:2, пенальти 5:6). Дисквалификация составит три игры плюс две условно, таким образом, сезон для Неймара досрочно закончен.

Ранее Неймар был также дисквалифицирован на три матча еврокубков за оскорбление арбитра в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Он подал апелляцию на данное решение и также планирует оспорить дисквалификацию во внутренних турнирах.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей и забил 22 гола во всех турнирах.