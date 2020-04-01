«Навсегда запомнил нашу беседу за месяц до перехода в «Марсель». Сиссе выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа из-за коронавируса

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Марселя» Папа Диуфа. Сенегалец, заболевший недавно коронавирусом, скончался во вторник в возрасте 68 лет.

— Я всегда буду помнить нашу дискуссию за месяц до моего перехода в «Марсель», и тем более ту, что была у нас через неделю после моей травмы, — цитирует RMC Сиссе. - Когда Пап позвонил мне, сказал: «У меня есть только одно слово, мы договорились о контракте, и твоя травма не изменит мое мнение о твоих качествах и том факте, что ты игрок, созданный для того, чтобы носить цвета нашего клуба сердца, которым является «Марсель». У меня глубокое уважение к этому необыкновенному человеку и президенту.