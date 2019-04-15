"Наши мысли с этим священным памятником". "Монако" - о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Вид с набережной на Собор Парижской Богоматери. Фото AFP

"Монако" отреагировал на пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. В эти минуты часть здания охвачена огнем, также обрушился шпиль сооружения.

- Все мысли "Монако" сегодняшним вечером с этим священным и историческим памятником и парижскими пожарными, мобилизованными в этот печальный момент, - сообщается в Твиттере монегасков.

Toutes les pensées de l'As Monaco vont ce soir à #NotreDame, monument sacré et historique, et aux @PompiersParis mobilisés en ce triste moment 🙏 – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 апреля 2019 г.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.

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