22:44 15 апреля | Футбол — Франция

"Наши мысли с этим священным памятником". "Монако" - о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Вид с набережной на Собор Парижской Богоматери. Фото AFP
Вид с набережной на Собор Парижской Богоматери. Фото AFP
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"Монако" отреагировал на пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. В эти минуты часть здания охвачена огнем, также обрушился шпиль сооружения. 

- Все мысли "Монако" сегодняшним вечером с этим священным и историческим памятником и парижскими пожарными, мобилизованными в этот печальный момент, - сообщается в Твиттере монегасков.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.

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