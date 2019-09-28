«Нант» обыграл в гостях «Лион» и возглавил таблицу лиги 1

«Лион» уступил дома «Нанту» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 0:1. «Канарейки» временно вышли в лидеры таблицы лиги 1, опередив на 1 очко «ПСЖ». Действующие чемпионы страны проведут свой матч тура против «Бордо» позднее.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

«Лион» — «Нант» — 0:1 (0:0)

Гол: Марсал, 58 — в свои ворота.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Жан Лукас, 84), Дюбуа, Марсал, Рейне-Аделаида (Террье, 62), Тиагу Мендес, Ауар, Депай, Дембеле, Траоре (Корне, 46).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Абед, Туре, Бенавенте (Луза, 68), Жиротто, Мутуссами (Блас, 81), Кулибали, Саймон (Бамба, 74).

Предупреждения: Марселу, 10. Аппиа, 13. Дюбуа, 55. Паллуа, 64.

Судья: Мийо.

28 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».