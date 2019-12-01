«Нант» обыграл «Тулузу»

«Нант» одержал победу над «Тулузой» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Франции. За хозяев голы забили хавбеки Абдулайе Туре и Людовик Блас.

За «Тулузу» отличился форвард Аарон Лейя Исека на 6-й компенсированной минуте игры.

Чемпионат Франции. Лига 1

15-й тур

«Нант» — «Тулуза» — 2:1 (1:0)

Голы: Туре, 43 — с пенальти (1:0). Блас, 53 (2:0). Лейя Исека, 90+6 — с пенальти (2:1).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Туре (Крхин, 88), Блас (Мутуссами, 75), Жиротто, Луза, Бамба (Абед, 63), Кулибали, Саймон.

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Рохель, Буагар, Сангаре, Коне, Градель (Макенго, 80), Саид (Доссеви, 65), Кулурис (Лейя Исека, 75).

Предупреждения: Коне, 8. Бамба, 40. Изима-Мирен, 48.

Удаление: Коне, 23.

Судья: Батта (Франция).

1 декабря. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

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