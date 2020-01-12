«Нант» обыграл «Сент-Этьен» и поднялся на четвертое место

«Нант» победил «Сент-Этьен» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе победителей отличились Мехди Абейд и Людовик Блас.

«Нант» набрал 32 очка и занимает 4-е место в таблице лиги 1. «Сент-Этьен», в активе которого 25 очков, занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Сент-Этьен» — «Нант» — 0:2 (0:1)

Голы: Абед, 23 (0:1). Блас, 48 (0:2).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Трауко, Паленсия, Мукуди, Кабай, Будебуз (Аби, 46), Хазри, Камара, Онора (Ривера, 66), Норден (Инджай Коррея, 82).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Ваге (Басила, 46), Траоре, Абед, Туре, Блас (Мутуссами, 81), Жиротто, Луза, Бамба (Эмон, 67), Саймон.

Предупреждения: Хазри, 52. Паленсия, 69. Луза, 70.

Судья: Бастьен (Франция).

12 января. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».