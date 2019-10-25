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«Нант» — «Монако»: Головин вернулся в стартовый состав монегасков

25 октября 2019, 20:56

Стал известен состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Нанта». С первых минут на поле выйдет российский хавбек Александр Головин. Футболист получил красную карточку в игре с «Монпелье» (1:3) и пропустил из-за дисквалификации следующий матч команды против «Ренна» (3:2).

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Лекомте, Жемерсон, Глик, Бадиашиль, Жил, Бакайоко, Адриен, Головин, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.

Трансляция матча «Нант» — «Монако»

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