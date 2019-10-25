«Нант» — «Монако»: Головин отдал голевую передачу на Бен Йеддера
25 октября 2019, 22:28
«Монако» открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Гол на 22-й минуте забил форвард Виссам Бен Йеддер, результативный пас — на счету российского хавбека монегасков Александра Головина.
Головин вернулся после дисквалификации и выдал шикарную голевую в игре против «Нанта». Саня, красавчик ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019
А матч смотрим тут:https://t.co/YqJV8GMd8Y pic.twitter.com/oUhEld7ZCS
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