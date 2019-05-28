На что обращает внимание Жардим в игре Головина? Отвечает сам футболист

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" признался, что у него нет любимой позиции. 22-летний россиянин отметил, что главный тренер монегасков Леонарду Жардим просит его чаще бить по воротам.

– Леонарду Жардим все чаще стал убирать вас с позиции "десятки". Вам самому где комфортнее игралось в этом составе "Монако"?

– Это не столь принципиально. Главное – играть. А где это уже другой вопрос. Комфортнее всего чувствую себя на той позиции, на которой играл в ЦСКА. Самое важное заключается в том, что нужно приносить максимальную пользу команде.

– Жардим в марте говорил, что вам нужно чаще бить по воротам. Насколько удалось выполнить указание тренера?

– Действительно главный тренер обращал внимание на это. Если есть возможность, стараюсь бить по воротам. Но с другой стороны, если партнер находится в более выгодной позиции, всегда отдам передачу. Это доставляет не меньшее удовольствие. (Сергей Егоров)

В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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