Мусса Дембеле заявил, что останется в «Лионе» как минимум до конца сезона

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле после полуфинальной игры Кубка лиги против «Лилля» (2:2, 4:3 по пенальти) заявил журналистам, что его уход из клуба в зимнее трансферное окно маловероятен.

— Не думаю, что уеду из «Лиона» этой зимой, — приводит слова Дембеле Goal.com. — Сейчас много что говорят, но мое дело — игнорировать эти разговоры и сосредоточиться на том, что я должен делать на поле.

Ранее слухи связывали 23-летнего Дембеле с несколькими клубами чемпионата Англии, речь о «Тоттенхэме», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2019/20 француз провел за «Лион» 29 матчей во всех турнирах, отличился 15 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 40 миллионов евро.