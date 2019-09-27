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Моуринью мог возглавить «Монако» Головина, но отказался ради «Реала»

27 сентября 2019, 21:38

Известный португальский тренер Жозе Моуринью мог в этом сезоне возглавить «Монако», утверждает Goal. Цвета клуба защищает российский хавбек Александр Головин.

Также интерес к Моуринью проявляли «Лилль», «Вольфсбург», «Шальке» и «Милан». Однако всем им португалец отвечал отказом. Причина — его желание вернуться в «Реал».

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Специалист остается без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года.

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