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Морено, Петров и Корнеев перед игрой с «ПСЖ» посмотрели матч дубля

11 января 2020, 22:15
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров (второй справа), главный тренер Роберт Морено (второй слева), советник президента Игорь Корнеев (в центре), второй тренер Дани Гиндос (слева), директор академии монегасков Бертран Резо (справа) на игре второй команды с «Лионом» (1:1). Фото Twitter
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров (второй справа), главный тренер Роберт Морено (второй слева), советник президента Игорь Корнеев (в центре), второй тренер Дани Гиндос (слева), директор академии монегасков Бертран Резо (справа) на игре второй команды с «Лионом» (1:1). Фото Twitter
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров, его советник Игорь Корнеев, главный тренер монегасков Роберт Морено, весь его тренерский штаб, а также директор академии клуба Бертран Резо перед игрой чемпионата Франции с «ПСЖ», которая пройдет завтра в Париже, побывали на матче второй команды. Резервисты «Монако» сыграли вничью с «Лионом» (1:1). (Александр Бобров)

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