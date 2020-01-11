Морено, Петров и Корнеев перед игрой с «ПСЖ» посмотрели матч дубля
11 января 2020, 22:15
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров, его советник Игорь Корнеев, главный тренер монегасков Роберт Морено, весь его тренерский штаб, а также директор академии клуба Бертран Резо перед игрой чемпионата Франции с «ПСЖ», которая пройдет завтра в Париже, побывали на матче второй команды. Резервисты «Монако» сыграли вничью с «Лионом» (1:1). (Александр Бобров)
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