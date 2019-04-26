41-летний защитник Илтон продлил контракт с "Монпелье" до 30 июня 2020 года, сообщает официальный сайт французской команды. Футболист выступает за "паладинов" с 2011-го.

– Никогда бы не мог представить себе, что буду играть до 40 лет, а мне уже 41! Я получаю те же эмоции, что и раньше. Очень рад продолжить замечательную историю с "Монпелье", – приводит слова Илтона пресс-служба "Монпелье".

В текущем сезоне Илтон провел 32 матча за "Монпелье" и отметился двумя голевыми передачами.

"Монпелье" занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1 с 51 очком после 33 туров.

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