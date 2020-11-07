«Монпелье» на выезде обыграл «Бордо»

«Бордо» уступил «Монпелье» (0:2) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Форан Молле и Энди Делор. «Монеплье» набрал 17 очков и занимает шестое место. «Бордо» на 12-й позиции — 12 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Бордо» — «Монпелье» — 0:2 (0:0)

Голы: Молле, 49 (0:1). Делор, 66 (0:2).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Бенито, Кватенг, Паблу, Бен Арфа, Отавиу, Башич (Адли, 62), Маджа (Бриан, 61), Уден, Зеркан (Де Превиль, 62).

«Монпелье»: Берто, Конгре, Мендеш (Козза, 90), Ойонго, Ферри (Ристич, 81), Саванье (Долли, 74), Молле (Юн Иль Лок, 90), Самбия, Делор, Лаборд, Мавидиди (Шотар, 81).

Предупреждения: Ферри, 32. Кватенг, 51. Паблу, 65.

Судья: Готье.

7 ноября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».