«Монако» вырвал победу над «Реймсом», Кейта сделал дубль

«Монако» обыграл «Реймс» (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции. Дубль в составе победителей сделал Бальде Кейта.

Победный мяч был забит на 90+5-й минуте. До этого бывший игрок «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбья не реализовал пенальти в составе гостей.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Соперник «Монако» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Франции

1/32 финала

«Монако» — «Реймс» — 2:1 (0:0)

Голы: Бальде, 61 (1:0). Диа, 69 (1:1). Бальде, 90+5 (2:1).

Нереализованный пенальти: Думбья, 86 (вратарь)

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко (Адриэн Силва, 69), Фабрегас (Йоветич, 80), Головин, Бальде, Бен Йеддер, Мартинш.

«Реймс»: Леметр, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Донис (Диа, 68), Мунетси, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 74), Кафаро (Кутеса, 79), Уден.

Предупреждения: Балло-Туре, 54. Адриэн Силва, 85. Бен Йеддер, 90+1.

Судья: Делажо (Франция).

4 января. Монако. Стадион «Луи II».