«Монако» вел 2:0 в матче с «Марселем» и проиграл. Головина заменили во втором тайме

«Монако» дома проиграл «Марселю» (3:4) в матче 5-го тура чемпионата Франции. В составе гостей дублем отметился форвард Бенедетто, по разу отличились нападающие Валер Жермен и Димитри Пайет. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте своей команды и провел на поле 69 минут.

У «Монако» два гола забил нападающий Виссам Бен Йеддер. Еще один мяч на счету форварда Кейта Бальде.

«Монако» с 2 баллами располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» — 4-е место и 10 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Монако» — «Марсель» — 3:4 (2:2)

Голы: Бен Йеддер, 17 — с пенальти (1:0). Бен Йеддер, 26 (2:0). Бенедетто, 38 (2:1). Жермен, 41 (2:2). Пайет, 61 (2:3). Бенедетто, 66 (2:4). Бальде, 75 (3:4).

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Адриэн Силва, 69), Головин (Бальде, 69), Слимани, Бен Йеддер (Огюстен, 55).

«Марсель»: Манданда, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Амави, Стротман, Лопес, Сансон (Ронжье, 79), Жермен (Радоньич, 90+1), Бенедетто (Чалета-Цар, 90+3), Пайет.

Предупреждения: Камара, 15. Балло-Туре, 36. Агилар, 42. Альваро Гонсалес, 62. Бальде, 90+1. Бенедетто, 90+1.

Судья: Готье (Франция).

15 сентября. Монако. Стадион «Луи II».

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