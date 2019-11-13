«Монако» сыграет с «Лиллем» в 1/8 финала Кубка лиги
01:10
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка французской лиги. Матчи этой стадии пройдут 17 и 18 декабря.
«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграет с «Лиллем». Действующий обладатель трофея «Страсбур» встретится с «Нантом», а чемпион страны «ПСЖ» отправится на выезд к «Ле Ману».
Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: «Лион» — «Тулуза», «Реймс» — «Монпелье», «Амьен» — «Ренн», «Ним» — «Сент-Этьен» и «Брест» — «Бордо».
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