14:30 9 мая | Футбол — Франция

"Монако": Субашич не сыграет до конца сезона, Бенальо вернулся в общую группу

0
Обсудить

"Монако" опубликовал информацию о травмированных футболистах команды. 

Стеван Йоветич успешно перенес операцию и начал процесс реабилитации. Даниель Субашич из-за разрыва крестообразной связки не появится на поле до конца сезона. Виллем Жеббель проводит занятия по индивидуальной программе. Сеск Фабрегас и Пьетро Пеллегри проводят восстановительные тренировки. 

Жорж-Кевин Нкуду, Вильям Венкер, Диего Бенальо и Андреа Раджи вернулись в общую группу. 

"Монако" после 35 туров занимает 17-е место в таблице лиги 1. Цвета клуба защищает россиянин Александр Головин.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ