«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч. Это поражение стало вторым для Роберта Морено, который провел у руля «Монако» пять матчей.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Монако» — «Страсбур» — 1:3 (0:1)

Голы: Айорк, 40 (0:1). Томассон, 66 (0:2). Митрович, 74 (0:3). Йоветич, 86 (1:3).

«Монако»: Леком, Хенрикс (Агилар, 67), Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Адриэн Силва, 69), Головин, Мартинш, Жил Диаш (Йоветич, 59), Бен Йеддер.

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Сиссоко, Коне (Беллегард, 34), Зохи (Ндур, 77), Фофана, Кароль, Джикю, Томассон, Айорк (Уорис, 85).

Предупреждение: Йоветич, 81.

Судья: Ваттеллье (Франция).

25 января. Монако. Стадион «Луи II».

«Монпелье» — «Дижон» — 2:1 (0:0)

Голы: Молле, 56 (1:0). Делор, 63 (2:0). Бальде, 76 (2:1).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке (Самбия, 72), Ойонго, Ле Таллек, Ферри, Саванье, Молле (Шотар, 75), Делор, Лаборд.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Музинга, Амальфитано, Ндонг (Сумаре, 82), Жулиу Тавареш (Кадис, 74), Мавидиди (Марье, 66), Шуйар, Бальде.

Предупреждения: Шуйар, 19. Делор, 33. Конгре, 48.

Удаление: Шуйар, 54.

Судья: Мигельгорри (Франция).

25 января. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Реймс» — «Метц» — 0:1 (0:1)

Гол: Диалло, 3.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кутеса (Сук Хюн Джун, 71), Дингоме (Камара, 57), Думбья, Донис (Нкада, 57).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо, Н`Дорам, Майга, Нгюетт (Яде, 90+6), Диалло, Ньян (Фофана, 77).

Предупреждения: Думбья, 39. Майга, 59.

Судья: Пиньяр (Франция).

25 января. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Брест» — «Амьен» — 2:1 (0:0)

Голы: Менди, 51 (1:0). Гирасси, 58 — с пенальти (1:1). Кардона, 83 (2:1).

«Брест»: Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Дюверн, Фоссюрье, Курт (Грансир, 69), Баттоккио, Магнетти, Шарбоннье, Менди (Отре, 83), Кардона (Шардонне, 90).

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Блен (Конате, 87), Какюта (Аколо, 82), Корнетт (Диабате, 75), Гирасси.

Предупреждения: Фоссюрье, 57. Менди, 68. Дибасси, 74. Гирасси, 76. Монкондюи, 90.

Судья: Леонар (Франция).

25 января. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Сент-Этьен» — «Ним» — 2:1 (2:1)

Голы: Хазри, 3 (1:0). Хазри, 34 — с пенальти (2:0). Ферхат, 45 (2:1).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Перрен, Трауко, Фофана, Кабай (М`Вила, 59), Хазри (Камара, 84), Диуссе, Онора (Буанга, 59), Норден, Аби.

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель, Алакуш, До, Ферхат, Филиппото (Буадес, 82), Валлс (Сарр, 89), Бенраху, Денки (Стояновски, 78).

Предупреждения: Онора, 26. Диуссе, 62. Мигель, 69. Сарр, 90+3. Трауко, 90+7.

Судья: Стина (Франция).

25 января. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».