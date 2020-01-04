«Монако» — «Реймс»: Головин выйдет на поле с первых минут
4 января 2020, 16:25
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» встретится с «Реймсом». Стал известен основной состав монегасков. С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
«Монако»: Леком, Б.Туре, Глик, Марипан, Хенрикс, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Мартинш, Бен Йеддер, Бальде.
Le 1?1? ??? #ASMSDR pic.twitter.com/xHMrFBWhA7— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 4, 2020
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