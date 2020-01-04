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«Монако» — «Реймс»: Головин выйдет на поле с первых минут

4 января 2020, 16:25
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В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» встретится с «Реймсом». Стал известен основной состав монегасков. С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Монако»: Леком, Б.Туре, Глик, Марипан, Хенрикс, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Мартинш, Бен Йеддер, Бальде.

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