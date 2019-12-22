«Монако» Головина разгромил «Лилль»

«Монако» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил «Лилль» — 5:1. В составе победителей два гола забил Виссам Бен Йеддер, также отличились Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Александр Головин провел полный матч и организовал эффектную комбинацию, после которой дубль офомил Бен Йеддер.

Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Лилля» главный тренер монегасков Леонарду Жардим будет уволен. Они поднялись на седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Монако» отстает от третьей позиции на три балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

«Монако» — «Лилль» — 5:1 (2:1)

Голы: Осимен, 13 (0:1). Мартинш, 23 (1:1). Бальде, 29 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Бен Йеддер, 65 (4:1). Глик, 90+2 (5:1).

«Монако»: Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).

Предупреждения: Жозе Фонти, 9. Головин, 28. Марипан, 31. Агилар, 70.

Судья: Лесаж (Франция).

21 декабря. Монако. Стадион «Луи II».

«Ницца» — «Тулуза» — 3:0 (3:0)

Голы: Сарр, 16 (1:0). Силла, 19 — в свои ворота (2:0). Ле Мелу, 40 (3:0).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр (Коли, 48), Нсоки, Сиприен, Ле Мелу (Данилу, 81), Будауи (Тюрам-Юльен, 68), Дольберг, Клод Морис, Маолида.

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Макенго, Буагар (Адли, 87), Сангаре, Коне (Сидибе, 38), Доссеви (Кулурис, 38), Саного.

Предупреждения: Коне, 7. Будауи, 25. Сангаре, 37. Изима-Мирен, 53. Адли, 89.

Судья: Фраппар (Франция).

21 декабря. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Нант» — «Анже» — 1:2 (1:0)

Голы: Блас, 17 (1:0). Бобишон, 50 (1:1). Эль Мелали, 87 (1:2).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Ваге, Ш.Траоре, Абед, Туре, Блас, Луза, Кулибали, Саймон.

«Анже»: Бютель, И.Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Капель (Тиуб, 46), Фюльжини, Сантамария, Бобишон (Эль Мелали, 82), Баокен (Алиуи, 66).

Предупреждение: Паллуа, 90.

Судья: Пиньяр (Франция).

21 декабря. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Ренн» — «Бордо» — 1:0 (0:0)

Гол: Ньянг, 82.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Думбья, Юну (Дель Кастильо, 70), Буриго (Тэ, 70), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Рафинья (Гнаньон, 88).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито (Тшуамени, 84), Паблу, Отавиу, Адли (Кафу, 69), Башич (Пундже, 88), Бриан, Де Превиль, Калу.

Предупреждения: Башич, 31. Бенито, 47. Отавиу, 74.

Судья: Леонар (Франция).

21 декабря. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

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