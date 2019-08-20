«Монако» проявляет интерес к Слимани

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани попал в сферу интересов «Монако». Однако французской команде в борьбе за 31-летнего алжирца придется выдержать конкуренцию с рядом турецких клубов, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее «Монако» хотел приобрести нападающего «Реала» Мариано Диаса. Однако мадридский клуб отклонил предложение в 30 миллионов евро за 26-летнего игрока сборной Доминиканской Республики.

Прошлый сезон Слимани провел в аренде в «Фенербахче». В 25 матчах он забил 5 мячей.