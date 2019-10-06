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«Монако» пропустил 19 голов в 9 матчах. Это худший результат за 44 года

6 октября 2019, 01:50
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«Монако» уступил «Монпелье» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 1:3. Монегаски в стартовых 9 турах пропустили 19 голов — это худший результат в клубной истории за 44 года. В сезоне-1975/76 было 22 пропущенных мяча.

«Монако» после поражения идет на 14-м месте в таблице лиги 1, в 1 очке от зоны вылета. «Монпелье» поднялся на шестую строчку. «Монако» — лидер лиги по пропущенным мячам.

«Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил вторую красную карточку во Франции

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