«Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил вторую красную карточку во Франции
«Монако» уступил «Монпелье» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 1:3. Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был удален на 82-й минуте за две желтые карточки.
Для Головина это второе удаление во французской карьере. Впервые он получил красную карточку в декабре 2018 года в матче с «Лионом» (0:3).
«Монако» после поражения идет на 14-м месте в таблице лиги 1, в 1 очке от зоны вылета. «Монпелье» поднялся на шестую строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
«Монпелье» — «Монако» — 3:1 (2:0)
Голы: Молле, 31 (1:0). Мендеш, 39 (2:0). Делор, 56 (3:0). Бен Йеддер, 68 (3:1).
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендеш, Козза, Самбия, Ле Таллек, Шотар (Конгре, 89), Молле (Ристич, 82), Ойонго, Лаборд, Делор (Камара, 59).
«Монако»: Леком, Глик, Бадиашиле, Марипан (Агилар, 69), Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Бальде, 69), Головин, Балло-Туре, Бен Йеддер, Слимани (Адриэн Силва, 86).
Предупреждения: Козза, 47. Головин, 58.
Удаление: Головин, 81.
Судья: Летексье.
5 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/