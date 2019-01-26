"Монако" проиграл "Дижону" в первом матче после отставки Анри, Головин вышел на замену

"Монако" уступил "Дижону" в матче 22-го тура чемпионата Франции (0:2). Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на замену на 68-й минуте встречи и не отметился результативными действиями. Отметим, что на 60-й минуте красно-белые остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Налду.

"Монако" с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. "Дижон" набрал 20 баллов и поднялся на 16-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Дижон" - "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Квон Чхан Хун, 24 (1:0). Слити, 69 (2:0).

"Дижон": Аллен, Шафик, Лотоа, Ямбере, Хаддади, Квон Чхан Хун (Кейта, 82), Марье, Абед, Слити (Бальмон, 81), Саид, Жулиу Тавареш.

"Монако": Субашич, Хенрикс (Силла, 84), Глик, Налду, Бадиашиле, Балло-Туре, Тилеманс (Головин, 68), Фабрегас (Венкер, 68), Сидибе, Рони Лопеш, Фалькао.

Предупреждения: Тилеманс, 49. Хенрикс, 62. Саид, 79. Хаддади, 90. Лотоа, 90.

Удаление: Налду, 60.

Судья: Ваттеллье.

26 января. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

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