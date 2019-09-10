Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» пригласил 73-летнего советника «Барселоны» на пост спортивного директора

10 сентября 2019, 21:17

«Монако» хочет подписать Ариедо Брайду на должность спортивного директора, утверждает La Gazzetta dello Sport. 73-летний специалист с 2015 года занимает должность советника «Барселоны» по спортивным вопросам. До этого он работал генменеджером и спортивным директором «Милана» на протяжении 27 лет, после покупки клуба Сильвио Берлускони в 1986 году и до 2013-го.

Контракт Брайды с «Барсой» рассчитан до 2021 года.

Цвета «Монако» защищает хавбек сборной России Александр Головин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир