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«Монако» подпишет 20-летнего вратаря «Легии»

26 января 2020, 21:57
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«Монако» подпишет 20-летнего польского вратаря Радослава Маецки, сообщает L'Equipe. По данным источника, монегаски договорились о покупке с варшавской «Легией», в которой выступает голкипер. При этом «Монако» оставит Маецки в «Легии» до конца сезона на правах аренды

Отметим, что у трех из четырех нынешних вратарей «Монако» контракты истекают ближайшим летом. Это Даниель Субашич, Диего Бенальо и Сейду Си.

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