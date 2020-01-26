«Монако» подпишет 20-летнего вратаря «Легии»

«Монако» подпишет 20-летнего польского вратаря Радослава Маецки, сообщает L'Equipe. По данным источника, монегаски договорились о покупке с варшавской «Легией», в которой выступает голкипер. При этом «Монако» оставит Маецки в «Легии» до конца сезона на правах аренды

Отметим, что у трех из четырех нынешних вратарей «Монако» контракты истекают ближайшим летом. Это Даниель Субашич, Диего Бенальо и Сейду Си.